Gilets jaunes : à quoi s’attendre ce samedi 25 mai ?

La préfecture a de son côté déployé son dispositif classique, en interdisant notamment les manifestations sur les Champs-Elysées, autour de Notre-Dame ou encore autour de l’Assemblée nationale. Le dispositif policier sera toutefois renforcé par rapport aux semaines précédentes, avec 36 unités de forces mobiles, soit plus de 2.000 CRS et gendarmes mobiles positionnés à Paris et en petite couronne.