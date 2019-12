Parcours, cortèges, sécurité... à Paris et en province, ce qu'il faut savoir avant la grève du 5 décembre

C'est à Paris que la mobilisation s'annonce la plus suivie... et la plus tendue. Les autorités s'attendent à la présence de Black Blocks et de "gilets jaunes radicaux" dans les cortèges. Selon le ministre de l'Intérieur, ils seront "quelques centaines" à Paris et peut-être quelques milliers sur l'ensemble du territoire national.

Le dispositif de sécurité sera annoncé par le préfet Lallement, dans l'après-midi, ce mercredi 4 décembre. Mais selon les chiffres annoncés par Christophe Castaner ce mercredi matin, il devrait être très conséquent. "Sur Paris, en moyenne, c'est 4/5.000 policiers et gendarmes pour les grandes manifestations", a-t-il déclaré. "Nous savons qu'il y aura beaucoup de monde dans les manifestations et nous connaissons les risques (...) J'ai demandé que systématiquement dès qu'il y aura des désordres, des émeutes urbaines, des violences, nous puissions interpeller tout de suite", a-t-il ajouté.

Le préfet de police a ordonné la fermeture de tous les commerces présents sur le parcours parisien, arguant d'un contexte social "des plus tendus" qui pourrait générer "violences et dégradations". "Les propriétaires ou exploitants des commerces, débits de boissons et restaurants" installés sur les boulevards menant des gares du Nord et de l'Est jusqu'à la place de la Nation "doivent procéder à leur fermeture jusqu'à la fin de la manifestation intersyndicale", prévue pour 19h, selon l'arrêté de la préfecture.

Ce dispositif avait déjà été mis en place pour la manifestation du 1er mai dernier qui avait connu, écrit la préfecture, "des violences et dégradations commises par des groupes de casseurs mobiles, déterminés, habitués et intéressés au butin". Il est aussi demandé aux commerçants de fermer "terrasses, contre-terrasses et étalages", qui doivent "être vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial pouvant servir de projectile ou d'arme par destination". Les syndicats assurent de leur côté, que leurs services d'ordre seront "renforcés". "Mais notre rôle est bien de sécuriser les manifestants et non un rôle de police", a relevé Benoît Martin (CGT Paris). "On n'a pas des bataillons de catcheurs en réserve !", a ajouté Jacques Borensztejn (FO Paris).