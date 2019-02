Manifestations, grèves et blocages : CGT et Gilets jaunes main dans la main

À Rungis, des Gilets jaunes et des manifestants munis de drapeaux de la CGT se sont rassemblés au milieu de la nuit. Main dans la main, ils ont bloqué l'une des entrées du marché. La mobilisation se poursuit ce 5 février 2019 dans plusieurs villes des régions. À Marseille, le cortège est long et la convergence des luttes a bien pris forme.



