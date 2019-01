Manque de neige : une station de ski met la clef sous la porte

Dans l'Hexagone, la saison des sports d'hiver commence plutôt bien. Mais ce succès cache une autre réalité. En moyenne montagne, l'hiver ne suffit plus et certaines stations ont dû fermer par manque de neige. C'est notamment le cas du Gaschney dans les Vosges. La station n'ouvrira pas ses pistes cette année.



