À quoi s'attendre pour ce 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes ?

Sur sa page Facebook, Éric Drouet a demandé à ce que tous les Gilets jaunes se mobilisent à Paris. Un message illustré par trois poings levés et suivi d'une autre publication invitant le journaliste David Dufresne, qui alerte sur la question des violences policières depuis le 17 novembre, à se joindre aux manifestants. Ont également répondu à l'appel les deux autres personnalités les plus influentes du mouvement : Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle. Dans son"live" sur Facebook du 28 janvier, le Breton indiquait ainsi qu'ils seraient tous deux dans le cortège parisien, ce qui n'était pas encore arrivé depuis le début de l'année. Ajoutant : "Toutes les régions, quasiment, on fait un appel pour monter à Paris." Le Gilet jaune prévoit d'ores et déjà une "mobilisation massive".