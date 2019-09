Marche pour le climat : le gouvernement sous pression ?

JT 13H - "Marche des jeunes", "marche pour le climat"... c'est une semaine particulièrement dense en mobilisations. Les participants veulent mettre la pression sur le gouvernement avant le sommet de l'ONU sur le climat à New York.

Au lendemain de la "marche des jeunes" aux quatre coins du globe, c'est au tour de la "marche pour le climat" ce 21 septembre 2019. Le cortège est parti du jardin du Luxembourg en direction de la place d'Italie. Ces manifestations visent à mettre la pression sur les chefs d'Etat et de gouvernement. En effet, elles précèdent de quelques jours seulement le sommet sur le climat qui se tiendra à New York, sous l'égide de l'ONU et de son secrétaire général.



