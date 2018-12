Marseille : 152 personnes évacuées d'un bâtiment insalubre du Parc Corot

Un mois et demi après le terrible drame qui a frappé Marseille, avec l’effondrement de deux immeubles rue d’Aubagne causant la mort de huit personnes, la vaste opération d’évacuation de squats insalubres s'est poursuivie lundi matin dans l’une des plus grandes copropriétés dégradées de Marseille, le Parc Corot, dans les quartiers Nord de la ville. Au total, 152 personnes ont été évacuées de cet ensemble.





L'opération avait débuté fin novembre, avec l'arrêté "d'insécurité imminente" pris par la mairie, qui a accompagné le déménagement et le relogement de 30 familles, locataires et propriétaires. L'immeuble faisait l'objet depuis de longs mois de plaintes des habitants et des riverains, mutipliant les problèmes : invasions de rats, moisissures, électricité délabrée et rixes.





Les forces de l'ordre ont procédé lundi matin à l'évacuation "sans incident" des occupants restants, pour la plupart des squatteurs, majoritairement des hommes seuls, mais aussi quinze familles, selon la préfecture. Ces derniers ont été transportés dans un gymnase du nord de la ville, où un "diagnostic social" devait être réalisé afin de les orienter.