Ce Varois utilise ses panneaux d'affichage pour faire passer des messages pro-Gilets jaunes

Ces dernières jours, c'est une pancarte pro-Gilets jaunes qui a fait grand bruit. "150 euros de plus par mois et par policier, et nous ? La matraque dans la gueule ?", pouvait-on lire sur une pancarte de La Seyne-sur-Mer. Une référence à la prime exceptionnelle accordée aux gardiens de la paix qui a induit des médias en erreur, certains avançant que le panneau avait été financé par les Gilets jaunes. Faux, a-t-il rétorqué sur sa page Faceboook. "Evidemment pour ceux qui me connaissent un peu, je ne prends pas de commande pour ce type de "tweet". Je sors de ma zone de confort pour me saisir de l'actualité qu'il me paraît bon de commenter", assure-t-il.