Michel Wieviorka : "Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas capable de se structurer"

Le grand débat national voulu par le gouvernement peut-il encore laisser envisager une sortie de crise ?





Ce grand débat, qui ne semble pas devoir déboucher sur des lois ou de nouvelles décisions, on ne sait pas trop où il va. Ce qui se profile, c'est que le gouvernement durcisse sa posture à l'égard du mouvement, aille vers plus d'autoritarisme, et que cela débouche sur davantage de radicalité et de violence. Le pouvoir sort affaibli par cette crise et reste sans interlocuteur réel, d'autant que le président de la République a écarté les syndicats. Il reste difficile d'envisager la sortie de cette crise qui se poursuit sur deux registres, sur le plan social, avec des revendications qui restent peu ou mal entendues, et sur le plan politique, avec un pouvoir affaibli et des oppositions qui peinent à se faire entendre.