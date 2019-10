Michelin : victime de la concurrence asiatique ?

JT 20H - En dix ans, Michelin a déjà fermé neuf usines en Europe, dont trois dans l'Hexagone. La firme clermontoise souffre de la concurrence chinoise, qui séduit de plus en plus la clientèle.

Michelin a longtemps été numéro un mondial, réputé pour la qualité de ses pneus et son avance technologique. Mais l'entreprise fait face à un marché en pleine transformation, avec la redoutable concurrence asiatique. Les produits asiatiques séduisent de plus en plus de clients. En cinq ans, leurs pneus ont envahi l'Europe, passant de 5 à 30% de part de marché.

