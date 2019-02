Migrants livrés aux gendarmes par des Gilets jaunes : le vidéaste jugé en mars

La scène avait choqué de nombreux internautes en novembre dernier. Dans la foulée de la première journée de mobilisation nationale des Gilets jaunes, des manifestants de Flixecourt, dans la Somme, avaient découvert six migrants dans la cuve d'un camion-citerne et avaient immédiatement informé les gendarmes de leur présence. Mais ce sont les propos qui accompagnaient l'épisode, entièrement filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, qui avaient particulièrement fait polémique à l'époque.





Deux mois après l'ouverture d'une enquête pour injure publique à caractère raciste, le JDD annonce que le vidéaste sera jugé le 1er mars. "Les gars, il y a des migrants dans les cuves ! Regarde, il y en a là-dedans !", pouvant-on entendre dans la vidéo, publiée d'emblée sur les réseaux sociaux. L'un des auteurs y appelait en outre à effectuer un "barbecue géant" avec les migrants, se vantant notamment d'avoir "été bons, mieux que la douane !".