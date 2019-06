Un rapport sur les centres de rétention administrative pointe de nombreuses atteintes aux droits

Les humanitaires ont constaté que l'année 2018 "a été à nouveau marquée par un nombre élevé de familles avec enfants enfermées en rétention". En tout, 1.221 enfants ont été dans le centre et local de rétention administrative à Mayotte, ainsi que 114 familles comptant 208 enfants en métropole, précise le rapport. Quatre département totalisent plus de la moitié des enfermements de familles : la Moselle, le Doubs, la Meurthe-et-Moselle et Paris. "Ces pratiques constituent une atteinte au droit au respect de la vie familiale et un traitement inhumain et dégradant selon les critères de la CEDH ayant conduit à six condamnations de la France", rappelle les humanitaires. Quant au Pas-de-Calais, la préfecture est à l'origine de 42% des enfermements de mineurs. Géographiquement, cela s'explique par la proximité avec la frontière franco-britannique.





A Mayotte, selon l'étude, les enfants sont victimes d'un "enfermement massif". "Le CRA de Mayotte détient le plus grand nombre d’enfants placés en rétention administrative", indique le rapport qui précise que parfois, des enfants sont rattachés "arbitrairement à des adultes présents lors de l'interpellation" et donc placés alors qu'ils sont en situation régulière sur le territoire français.





En Guyane, les familles sont parfois séparées et des parents expulsés sans leurs enfants. " Certaines situations ont débouché sur l’expulsion des parents et le placement à l’ASE de leurs enfants restés en France, ou sur leur abandon sous la pression à des tiers, alors que les parents étaient en pleine capacité de les éduquer et de les prendre en charge", relèvent les associations.