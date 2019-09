Mise au point : ce qu’il faut savoir sur les emprunts à taux négatif

JT 20H - L'intérêt pour les investisseurs, les avantages pour ceux qui s'endettent et les inconvénients de ce dispositif, ... Nous faisons une mise au point sur les emprunts à taux négatif.

Pour investir dans des infrastructures, les villes, les États, mais aussi les particuliers ont depuis quelques mois une opportunité inédite : les emprunts à taux négatifs. Cela paraît très bizarre, mais on rembourse moins que ce qu'on a emprunté. Comment est-ce possible ? Quel est l'intérêt pour les prêteurs de perdre de l'argent dans cette opération ? Quels en sont les inconvénients ?



