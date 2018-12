Mobilisation des Gilets jaunes : "Les médias sont dans une positon paradoxale"

Pourtant, dans ces mêmes groupes Facebook, des modérateurs sont présents, parfois plus de vingt, notamment afin d'empêcher les propos violents ou les fausses informations de prospérer. Et les articles de "médias traditionnels" y sont fortement relayés. C’est ce que le sociologue Jean-Marie Charon, l’un des experts à l’initiative de ce baromètre il y a plus de trente ans, décrit comme la "position paradoxale" des médias face à leur public. Les Gilets jaunes sont bien le centre de l’actualité mais ne s’y reconnaissent pas, car ils sont pris du "sentiment d’être stigmatisé et caricaturé". Une tendance que le chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) a observé dès les émeutes des banlieues en 2005. "On a mis en cause la façon dont les médias ont traité le problème, et notamment ceux qui comptabilisaient le nombre de voitures brûlées."





Une critique qui ne remet pas en cause les faits, mais l’éditorialisation de l’actualité. L’impression d’être face à une "pensée unique". "Les chaînes d’information cristallisent l’exaspération de ne pas voir le mouvement traduit dans les termes mêmes des acteurs", explique ainsi Jean-Marie Charon. Un exemple frappant : le 13 décembre dernier, lors d'une conférence à Versailles organisée par les "messagers" les plus influents des Gilets jaunes, un internaute filme en direct. En commentaires, on se demande pourquoi, et ce tandis que des micros de grands médias sont présents, aucune télévision ne diffuse en direct. Ceux qui tentent une réponse sont unanimes : les journalistes préfèrent garder les images pour les modifier à leur guise.