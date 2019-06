Moins de moyens ? Plus de malades ? Le vrai du faux des urgences

Les urgences sont en surchauffe. Dans toute la France, près d'une centaine de services sont en grève pour dénoncer le manque de moyens auxquels les personnels soignants font face. La crise dure depuis plus de 2 mois et s'étend à tout le pays. A Paris par exemple, une partie des soignants des urgences de l'hôpital Saint-Antoine ne sont pas présentés samedi soir à leur prise de service, car en arrêt maladie. Même chose à l'hôpital Lariboisière quelques jours plus tôt.





Que disent les chiffres sur les moyens alloués aux services d'urgence ? C'est surprenant, mais le nombre de médecins n'y baisse pas. Au contraire. Selon Cyril Adriaens-Allemand, 9500 médecins travaillent aux urgence. C'est 13% de plus en 3 ans.

Mais cette augmentation est très loin de compenser la hausse du nombre de consultations. Entre 1996 et 2016, le nombre de passages aux urgences a doublé en France, passant de 10,1 millions à 20,2 millions soit une moyenne de 29.000 patients par an et par service.





Comment expliquer cette hausse vertigineuse des consultations aux urgence ? La baisse du nombre de médecins traitants explique en partie ce recours plus important aux services d'urgence.



