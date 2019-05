Molières 2019 : des Gilets jaunes s’invitent à la cérémonie

La soirée des Molières du théâtre français, lundi 13 mai, a été brièvement perturbée par l’irruption d’intermittents gilets jaunes sur scène. Une vingtaine d'entre eux sont arrivés au début de l’événement, interrompant l’humoriste belge et maître de cérémonie Alex Vizorek, pour dénoncer les coupes budgétaires pour la culture, sous les yeux du ministre Franck Riester.





"Le Molière du déshonneur incontestablement et à l'unanimité du jury, il revient à M. Macron et son gouvernement. M. Franck Riester, nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous participez à cette grande fête et en même temps, vous coupez partout dans le budget de la culture", a déclaré un des manifestants, en tenant une statuette de Molière arborant une écharpe jaune.





"Techniciennes, techniciens et artistes présents ce soir, ne nous regardez pas, rejoignez-nous", a lancé une autre manifestante.





Ces gilets jaunes, qui portaient une banderole sur laquelle était écrit "droits au chômage pour tout.es", sont sortis en traversant la salle et en scandant des slogans hostiles au président Macron.





Ils s’étaient auparavant introduits "par les toits", a indiqué le président de la Nuit des Molières, Jean-Marc Dumontet, par ailleurs proche d'Emmanuel Macron. "Généralement, c'étaient les intermittents, on s'est dit pour Franck Riester, qu'est ce qu'on peut faire, on a dit intermittents et gilets. C'était votre baptême", a plaisanté l'influent directeur de théâtres parisiens à l'adresse du ministre de la Culture.