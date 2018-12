Montpellier : le mouvement des gilets jaunes s'essouffle

Alors que les gilets jaunes ont acté leur sixième journée de mobilisation le 22 décembre 2018, les Français sont de moins en moins nombreux à suivre le mouvement. A Montpellier, les riverains sont navrés des débordements et de la violence qu'ont engendrés les manifestations. Les commerçants expriment également leur lassitude et leur inquiétude quant à l'impact de la mobilisation sur leur chiffre d'affaires. Ils espèrent tous que le débat national sera le début de la résolution du conflit qui oppose le gouvernement aux gilets jaunes.



