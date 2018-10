Aider les personnes âgées à mieux vieillir grâce aux contacts humains, c'est la devise de la maison de retraite "Les Orchidées de Lannoy". Les résidents apprécient l'accueil et l'écoute fournis par le personnel. Sur place, 58 salariés sont mobilisés pour les 80 résidents et c'est l'assurance-maladie qui finance en partie les dépenses de fonctionnement. Selon une étude de la Mutualité française, l'hébergement en maison de retraite coûte en moyenne 2 000 euros par mois aux personnes dépendantes, après déduction des aides existantes. Agnès Buzyn a lancé ce 1er octobre 2018 une concertation citoyenne sur le financement de la dépendance.



