Nanterre : un homme jugé pour avoir brûlé vive sa femme devant leur fillette

Un vendredi soir de septembre 2017, les habitants d'un immeuble du Plessis-Robinson ont entendu leur voisine "hurler à la mort" et sa petite fille crier "Papa arrête, laisse Maman tranquille". Du balcon, ils on vu de la fumée sortir de l'appartement du dessus. Après avoir enfoncé la porte, ils ont réussi à secourir l'enfant. Sa mère, Ghylaine B., 34 ans, est brûlée sur tout le corps. Elle décèdera quelques jours plus tard.

Aux enquêteurs, la petite fille racontera plus tard les "je vais te tuer" que son père "fou furieux" criait, et les coups de poings au visage qu'il infligeait à sa mère à terre dans le salon, avant de lui jeter de l'essence dessus. "Il a jeté du 'gaz jaune' sur Maman", parce qu'elle avait trouvé "un nouvel amoureux".