Nantes : un exercice de CM2 sur "les bienfaits" de la colonisation crée la polémique

"Sans pour autant oublier les aspects négatifs de la colonisation, il ne faut pas oublier les bienfaits que cela a eu pour les populations colonisées". C'est en ces termes que débute un exercice sous forme de texte à trous, distribué cette semaine à une classe de CM2 dans l'agglomération de Nantes.





"D'abord les colons ont apporté l'instruction et une langue commune à des peuples qui vivaient sur le même territoire (...) De plus, ils ont apporté les soins médicaux, et ont limité les morts d'enfants et d'adultes. Enfin, ils ont développé des trains et des routes, facilitant le transport des hommes et des marchandises", est-il aussi indiqué. En découvrant le devoir dans le cahier de son enfant, Alassane Guisse, un père de famille indigné, a alerté l'association locale CEMEA, engagée dans l’éducation populaire.