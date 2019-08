Nantes : une marche blanche en l'honneur de Steve

Après la découverte du corps de Steve, une marche blanche a été effectuée dans la matinée du 3 août 2019 pour lui rendre hommage. Près de 300 personnes se sont rassemblés à Nantes. Chacun se pose la même question sur la mystérieuse disparition de ce jeune homme de 24 ans, épris de musique et pacifiste. Dans cette affaire, certains pointent du doigt les violences policières.



