Navettes autonomes : la carte des 16 expérimentations

Ces navettes circuleront dans des zones urbaines, à Rouen, Vichy, Toulouse ou encore Montpellier. Parmi les 16 nouvelles expérimentations proposées, 13 relèvent du projet "Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome" (SAM) et proposent des services de transports autonomes en milieu urbain dense, des services de ligne de bus autonomes, ou encore des engins de livraisons. Ces véhicules seront également expérimentés pour transporter des travailleurs, notamment dans les zones d'activités où les entreprise sont dispersées. Ce sera le cas dans l'agglomération nantaise où une voie de chemin de fer désaffectée sera utilisée pour permettre la circulation de deux navettes, elles pourront transporter jusqu'à 300 personnes par heure en période d'heure de pointe. Des "droïdes logistiques" seront testés à Montpellier pour livrer des produits locaux aux restaurants et commerces du centre-ville ainsi que des colis (avec La Poste).





Les 3 expérimentations restantes sont menées dans le cadre du projet Expérimentations de Navettes Autonomes (ENA) et ciblent davantage les zones rurales. Par exemple dans la communauté de communes Coeur de Brenne dans l'Indre, des navettes desserviront trois villages. "C'est un territoire rural comme il y en a beaucoup en France où on n'a pas d'autres solutions que la voiture", a précisé Elisabeth Borne ce mercredi matin sur Franceinfo.