Nice : Xi Jinping et gilets jaunes, un casse-tête pour les forces de l'ordre

Face au défi de l'interdiction de rassemblement des gilets jaunes, plusieurs communes ont décidé de sanctuariser des quartiers. C'est le cas à Nice où l'on attend la visite du président chinois. Policiers, CRS et gendarmes ont occupé des secteurs stratégiques depuis ce matin du 23 mars 2019. Un dispositif reçu en demi-teinte par les Niçois. Les gilets jaunes, eux, malgré l'arrêté préfectoral, ont maintenu leur rassemblement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.