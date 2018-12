Noël : l'heure des grands départs

Pendant toute la durée des fêtes, huit millions de voyageurs prendront le train en France. C'est 3 % de plus qu'en 2017. Pour avoir un billet, et surtout pas trop cher, les grands habitués s'y sont pris des mois à l'avance. Des vacanciers étaient aussi prévoyants sur les routes. Le trafic promettait d'être très dense en Île-de-France, mais les bouchons s'apparentaient à un vendredi soir assez classique.



