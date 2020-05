Ecoles fermées à Bobigny : une "atteinte" au droit à l'éducation, estime la justice

A Bobigny, en Seine-Saint-Denis, la mairie avait ainsi décidé que les écoles maternelles et les crèches resteraient fermées jusqu'en septembre. La municipalité avait notamment invoqué le jeune âge des enfants concernés, qui ne leur permet pas de respecter les gestes barrières tels que la distanciation physique. Un argument qui n'a pas tenu face au tribunal administratif de Montreuil. La justice a estimé que la fermeture jusqu'en septembre des écoles maternelles à Bobigny portait "atteinte" au droit à l'éducation et a enjoint la mairie de définir d'ici à début juin des "modalités" d'accueil des élèves.

"Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté", explique formellement l'article L111-1 du Code de l'éducation. Ce droit est pourtant mis à mal en cette période de pandémie de Covid-19. De nombreuses écoles, closes depuis mars, ne pourront pas accueillir tous leurs élèves avant la rentrée prochaine.

"L'arrêté du maire de Bobigny porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction", a estimé la juge des référés, selon une ordonnance rendue mercredi et consultée par l'AFP. Le vrai problème étant que la ville n'a établi "aucune circonstance sanitaire particulière" qui justifie cette non-réouverture, comme une configuration spécifique des locaux qui empêcherait le respect du protocole sanitaire, par exemple.

La municipalité doit donc "définir pour le 3 juin les modalités d'accueil dans les grandes sections de ses écoles maternelles, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées", a enjoint la juge. Un défi à conjuguer avec l'obligation de ne pas "compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'Etat" non plus, ajoute la décision du tribunal.