Notre-Dame-des-Landes : que sont devenus ceux qui ont choisi de rester ?

En 2018, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes avaient été finalement délogés par les forces de l'ordre. Mais certains ont pu rester. Ils ont signé une convention d'occupation d'une durée d'un an pour des projets agricoles. Le calme est de retour sur place à la grande joie des habitants. Un apaisement marqué par la réouverture à la circulation de la route des chicanes.



