"Nous devons montrer que nous sommes soudés face à la radicalisation et la haine", Hassen Chalghoumi

JT 13H - Une semaine après la tuerie à la préfecture, les imams de l'Hexagone se mobilisent pour soutenir les familles des victimes. Leur président lance un appel pour que chacun s'engage dans la lutte contre la radicalisation.

Pour montrer leur solidarité aux familles des victimes, les imams du pays ont organisé un rassemblement ce 10 octobre 2019, à Paris. Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams de France, affirme que "c'est un appel à joindre le discours du président de la République de s'engager". Il rajoute également qu'il faut qu'on soit "tous soudés face à la radicalisation et face à la haine".



