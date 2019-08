Nouvelle grille tarifaire : les livreurs Deliveroo demandent au consommateur de boycotter la plateforme

Pédaler plus, pour gagner moins ? C'est ce que veulent éviter les livreurs de la plateforme britannique Deliveroo. Ils protestent ce mercredi contre une nouvelle grille tarifaire synonyme d'une perte financière.





"Aujourd'hui, on essaie de sensibiliser les consommateurs. On leur demande, juste aujourd'hui, de ne pas commander à Deliveroo et de ne pas se connecter, par soutien au mouvement", a dit à l'AFP Jean-Daniel Zamor, président du Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP 75).





"On demande aussi aux livreurs de se réunir pour faire entendre nos droits et montrer qu'on peut frapper", a-t-il ajouté, précisant qu'un rassemblement était prévu à partir de 19h place de la République à Paris et qu'il serait suivi par le blocage de plusieurs restaurants. Un rassemblement similaire s'est déjà tenu samedi 3 août dans la capitale mais aussi à Nice, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Grenoble...