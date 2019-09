On a lu pour vous le livre "No society" de Christophe Guilluy

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Fabien Crombé s'est intéressé ce lundi 16 septembre 2019 au nouveau livre de Christophe Guilluy, intitulé "No society, la fin de la classe moyenne".

Christophe Guilluy, le géographe qui a introduit la notion de France périphérique, publie une nouvelle édition de "No society, la fin de la classe moyenne occidentale" chez Flammarion. Un titre qui fait référence à l'expression utilisée par Margaret Thatcher : "There is no society".



Ce lundi 16 septembre 2019, Fabien Crombé, dans sa chronique "Les indispensables", nous en donne les grandes lignes. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 16/09/2019 présenté par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.