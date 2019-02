"On ne veut pas des miettes, on veut la boulangerie" : trois mois de mobilisation des Gilets jaunes à travers leurs slogans

Annulation de la hausse des taxes sur le carburant pour 2019, hausse de la prime d'activité sur les plus bas salaires... les mesures du gouvernement ne suffisent pas aux Gilets jaunes. Dorénavant, les impôts n'occupent plus, seuls, le devant de la contestation. Les messages demandant les baisses de prix sur le carburant ont d'ailleurs reflué, dans le cortège. Face à un gouvernement qui a tardé à répondre et qui propose trop peu, c'est la parole que réclament les Gilets jaunes. Comme dans les groupes Facebook, le poids du peuple dans la société et la vitalité de la démocratie prennent une place grandissante sur les pancartes. Le premier carton "RIC" sur un fond jaune n'arrive que le 29 décembre, jour du septième "acte", signe qu'il n'a pas encore totalement imprégné les esprits. Mais les manifestants font quand même montre d'un rejet de la démocratie représentative. On demande une "assemblée constituante", de rendre "le pouvoir au peuple". Sur un tissu blanc est marqué un slogan, vulgaire mais percutant : "Aller voter c’est choisir lequel va nous entuber ." Après l'allocution du président de la République le 10 décembre, certains lui répondent : "Macron, désamorce la bombe. Le code : RIC." Quoi qu'il en soit, le message est unanime : "On ne veut pas des miettes, on veut la boulangerie."





De quoi faire du référendum d'initiative citoyenne la star de toutes les revendications des Gilets jaunes, effaçant presque les "Macron démission" qui parsemaient les cortèges. Sur une banderole, ce nouveau tournant de la mobilisation est résumé ainsi : "Acte 7 : Macron à tes RIC et périls."