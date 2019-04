"Opération spéciale" à Paris, appels en région et à Bort-les-Orgues... A quoi s’attendre pour "l’acte 21" des Gilets jaunes ?

Un "acte 21" est prévu dans la capitale ce samedi pour demander "une justice fiscale, sociale et écologique". La manifestation, déclarée et autorisée selon les organisateurs, partira de la place de la République, à 13h, pour se rendre jusqu’à la Défense. Objectif : alerter sur l’évasion et l’optimisation fiscale. Car derrière cet événement, partagé par Éric Drouet sur Facebook, se trouve le groupe "Opérations spéciales". Se décrivant comme "pacifiste" il organise des actions "coup de poing". C'est lui qui avait investi l’aéroport Charles-de-Gaulle, le 9 mars dernier, pour contester le projet de privatisation des Aéroports de Paris voulu par le gouvernement.