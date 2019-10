Pagaille à la SNCF : l'invocation du droit de retrait est-elle légitime ?

JT 20H - Les syndicats ont invoqué leur droit de retrait après l'accident de TER qui s'est produit en Champagne-Ardenne. Mais le président de la SNCF, Guillaume Pepy, parle de grève illégale. Alors qui dit vrai ?

L'article L4131-1 du code du travail prévoit que le droit de retrait peut s'exercer face à une situation qui représente "un danger grave et imminent". Les syndicalistes en sont persuadés concernant l'accident de mercredi. La SNCF souhaite de son côté que la justice tranche. Pour l'heure, les agents qui ne travaillent pas sur la ligne de l'accident encourent une suspension de salaire et des sanctions disciplinaires.



