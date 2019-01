Paiement sans contact : pourquoi tout le monde s'y met

En 2018, deux milliards de transactions ont été effectuées sans contact. Soit 63% de plus qu'en 2017. À la boulangerie, au marché, au restaurant... toutes les générations ont adopté ce nouveau mode de paiement. Quels sont les avantages pour les clients et les commerçants ? Y a-t-il des risques de fraude ? Notre équipe fait le point.



