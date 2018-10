Pamela Anderson, députés, citoyens... ils s'enferment dans des cages pour s'élever contre la maltraitance animale

En Europe, 370 millions d’animaux sont élevés en cage par an selon le CIWF, une organisation qui promeut des pratiques respectueuses du bien-être animal. En France, ce chiffre concernerait 85 millions de bêtes. Lapins et poules ne voient pas le soleil durant leur existence, les truies ne peuvent même pas se retourner. Les animaux, ainsi casés, peuvent à peine se mouvoir. Entassés dans un espace confiné, l’expression de leurs comportements et instincts naturels sont alors totalement entravés.