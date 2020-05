Coronavirus et syndrome de Kawasaki : l'OMS dit étudier un possible lien

"Des hypothèses initiales indiquent que ce syndrome pourrait être lié au Covid-19". Après la mort d'un enfant de 9 ans en France des suites d'une forme proche de la maladie de Kawasaki, et deux autres à New York et Londres, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué vendredi étudier un possible lien entre ce syndrome inflammatoire et la maladie Covid-19.

"Nous appelons tous les cliniciens dans le monde à travailler avec leurs autorités nationales et l'OMS pour être en alerte et mieux comprendre ce syndrome chez les enfants", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève. "Il est crucial de caractériser précisément et urgemment ce syndrome clinique, pour comprendre sa causalité et décrire des protocoles de traitement", a-t-il ajouté.