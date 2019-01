Panne à Montparnasse : à quoi faut-il s’attendre ?

Le trafic dans la gare Montparnasse est encore perturbé cette nuit du jeudi 31 janvier 2019. La SNCF assure toutefois que tout le monde partira dans la soirée. La compagnie ferroviaire affirme également que le trafic sera de retour à la normale ce vendredi matin. Elle a invité les voyageurs à se tenir informé via l’application et leur site internet.



