Pantalon : le revers de la mode

Le revers a été essayé pour la première fois au Royaume-Uni par le roi Édouard VII. Ce dernier ne voulait pas salir ses pantalons à l'époque. C'est à partir des années 50 que cette mode est devenue populaire, grâce aux stars américaines comme Steve McQueen, Elvis Presley et bien d'autres. Après un long passage à vide, le revers revient en force dans notre pays.



