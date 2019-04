Pâques : votre agneau a-t-il parcouru 20 000 kilomètres ?

La tradition sera sans doute respectée dimanche 21 avril 2019. Nous serons nombreux à préparer un agneau pascal pour le déjeuner. Une viande qui ne sera pas forcément française. Pour cause, 60% de la viande d'agneau consommée dans notre pays est désormais importée. Nos agriculteurs élèvent deux fois moins d'animaux qu'il y a 30 ans.



