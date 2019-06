Anne Hidalgo veut créer quatre "forêts urbaines" à Paris

En sus, à la rentrée, 28 cours d'école "oasis", plus végétales et avec moins d'asphalte, seront créées, "dans tous les arrondissements", affirme l'édile. La maire de Paris se dit "convaincue que Paris doit s'adapter à l'évolution des températures", rappelant que "le Giec - groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - prévoit des pics de canicule à 50 degrés d'ici 2050" dans la capitale.





Cette annonce a provoqué l'ire des élus présents en séance jeudi soir au Conseil de Paris, qui ont dénoncé une "humiliation" de la maire et réclamé une suspension de séance. "Alors qu'on siège en conseil depuis trois jours (...), on découvre dans un journal au moment où on traite des projets urbains, que les grands projets ne se décident pas (en assemblée) mais dans le bureau de la maire, avec des effets d'annonce à la presse", a expliqué Eric Azière. Pour cet élu de l'UDI-Modem, c'est "mépriser complètement les membres du Conseil de Paris".





"Ces projets n'ont été ni débattus au cours de cette séance, encore moins concertés avec les Parisiens", a dénoncé de son côté l'élu de centre-droit Pierre-Yves Bournazel. "Quel mépris du débat démocratique que de découvrir dans la presse de nouvelles annonces d'Anne Hidalgo alors qu'elle sèche le Conseil de Paris", a abondé dans un communiqué Danielle Simonnet, conseillère de Paris de la France insoumise.