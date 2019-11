Paris : forte augmentation du carnet de tickets de métro en carton à partir du 1er novembre

Une augmentation pour "supprimer le carnet de ticket" en carton et inciter les personnes à utiliser les cartes virtuelles pour "préserver l'environnement". Ce 1er novembre, touristes et Franciliens payeront leur carnet de dix tickets de métro, deux euros de plus, soit une hausse de 13%. Le prix des tickets vendus à l'unité aux bornes ou dans les bus, demeure quant à lui inchangé : 1.90 euros.

Le carnet de tickets, utilisable notamment dans les bus et les métros parisiens, passe donc de 14.90 à 16.90 euros suite à la décision du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités prise le 9 octobre dernier. Le but affirmé ? Encourager les usagers à passer à la dématérialisation des tickets. Chaque année, près de 30 millions de carnets qui sont vendus.