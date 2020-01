Grève dans les transports : SNCF, RATP... ce qui vous attend ce mardi 7 janvier

TRAFIC - Pour le 34e jour de grève contre la réforme des retraites, la circulation sera de nouveau "perturbée" sur les réseaux SNCF et RATP. Voici le détail des prévisions pour ce mardi.

Le retour à la normale, ce n'est pas pour tout de suite. La situation s'est légèrement améliorée mais se déplacer à Paris et dans ses environs reste une tâche compliquée pour les usagers. En ce jour de reprise des négociations entre les syndicats et le gouvernement sur le contenu du projet de réforme des retraites, et à la veille de nouvelles grosses journées d'action jeudi et samedi, le trafic est toujours "perturbé" ce mardi 7 janvier sur l'ensemble des réseaux de transport.

À la SNCF, la circulation restera "perturbée" mardi, avec toutefois "des niveaux de service élevés" sur les principaux axes TGV. La compagnie ferroviaire prévoit 3 TGV sur 4, avec un trafic normal sur Paris-Lille et quasi normal sur Lyon et Marseille. Dans le détail, 4 trains sur 5 sont prévus pour l'Axe Est, 7 trains sur 8 pour l'Axe Atlantique, 3 trains sur 4 pour l'Axe Sud-Est, 3 trains sur 5 pour Intersecteurs et 4 trains sur 5 pour Ouigo. Pour l'Eurostar, prévoyez 9 trains sur 10. Il y aura 4 trains sur 5 pour le Thalys, 1 train sur 2 pour le Lyria (liaison France-Suisse), 1 train sur 2 pour l'Ellipsos (liaison France-Espagne) et 1 train sur 2 pour l'Alleo (liaison France-Allemagne). Une liaison TGV INOUI sur 3 est annoncée entre la France et l'Italie.

La SNCF fait état de 6 liaisons TER sur 10, y compris avec des bus de remplacement, 1 Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5. En Île-de-France, la situation sera variable selon les lignes. Pour le RER A, il y aura 1 train sur 2 en circulation, aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure par axe en heures creuses. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Sur le RER B, comptez 1 train sur 2 en moyenne et une interconnexion suspendue en Gare du Nord. Sur le RER C, toutes les branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne. Pour le RER D Nord, sont prévus 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Tous les axes sont desservis avec comme terminus d'origine Châtelet. Pour le RER D Sud, 1 train sur 3 arrivera sur les branches Paris-Gare de Lyon - Corbeil et Paris-Gare de Lyon - Melun complété par 1 train sur 5 sur Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon. Il y aura, enfin, 2 trains sur 3 en moyenne qui rouleront sur les axe Haussmann - Chelles et Villiers - Tournan du RER E.

Un service "proche" de celui de lundi à la RATP

À la RATP, le service sera "proche" de celui de lundi, a souligné la direction de régie parisienne. Seul le trafic des lignes automatisées 1 et 14 sera normal. Les 14 autres lignes seront ouvertes partiellement ou totalement, mais le service n'y sera pas assuré toute la journée et des stations seront fermées. Le trafic sur les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 7bis, 8, 9, 10 et 11 sera assuré partiellement aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30. La ligne 13 sera ouverte en partie "pour la pointe du matin" tandis que les lignes 6 et 12 le seront partiellement entre 1630 et 19h30. La ligne 3bis fonctionnera de 13h à 18h.

Mardi, le trafic des RER A sera dégradé avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train par heure et par branche aux heures creuses. Sur le RER B, prévoyez "en moyenne" 1 train sur 2 en pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Plus des deux tiers des bus circuleront "en moyenne" selon le RATP. Le trafic des tramways, quant à lui, sera "quasi normal toute la journée".

