Paris : la police évacue le dernier campement de migrants, porte de la Villette

Dans l'arrêté portant sur l'évacuation de ce campement, le préfet de police de Paris Didier Lallement indique que "266 tentes ou abris de fortune" étaient installés au bord de l'eau sur ce secteur et que la situation sanitaire s'était dégradée ces dernières semaines. Le préfet mentionne notamment les sols "jonchés de déchets et d'immondices, parcourus de rats' et avec une odeur pestilentielle d'urines et d'excréments, malgré l'installation de points d'eau et d'urinoirs chimiques, des opérations hebdomadaires de nettoyage de certains campements".

L'arrêté précise que "des solutions seront proposées aux occupants des campements par la préfecture de la région d'Ile-de-France, ainsi qu'un accompagnement pour ceux qui souhaiteront entamer une procédure de demande d'asile".