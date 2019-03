Le "roi des forains" Marcel Campion appelle à une manifestation sur le périphérique parisien ce samedi

Selon Marcel Campion cette ordonnance n'est pas compatible avec le fonctionnement des fêtes foraines . "Les forains quittent des sites parfois 20 ou 30 fois par an, cela va provoquer des demandes, des dossiers à remplir au lieu d'une simple demande de place comme cela se fait habituellement", estime-t-il.





Pour Marcel Campion c'est toute une industrie qui est fragilisée par cette directive européenne. "30 000 entreprises en France (...) génèrent près de 200 000 emplois" affirme-t-il. "Cela fonctionnait avec des habitudes, des traditions et là on a décidé de tout casser, on ne sait pas pourquoi", a-t-il ajouté.