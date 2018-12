Paris : les commerçants s'inquiètent avant la nouvelle manifestation des gilets jaunes

Après les dégâts de la dernière manifestation des gilets jaunes, les commerçants sont encore très inquiets. Tout faire pour limiter les scènes de casse et de pillage est devenu une routine chaque vendredi sur l'avenue Marceau, à Paris. Néanmoins, un dispositif idem à celui de la journée du 8 décembre 2018 sera mis en place pour sécuriser les rues parisiennes.



