Grève du 5 décembre : quels transports en commun dans les principales villes de France ?

• La RATP a annoncé que le trafic serait "extrêmement perturbé" et que onze lignes de métro sur seize seraient fermées. Il n'y aura aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13. Le trafic sera "très fortement perturbé" sur la ligne 9, avec seulement un métro sur quatre entre les stations Nation et Mairie de Montreuil (soient 7 stations sur 37) et "uniquement" aux heures de pointe (6h30-9h30, 17h00-20h00). Le service sera "très perturbé" et assuré seulement aux heures de pointe sur les lignes 4 (un métro sur trois) et 7 (un métro sur quatre). Les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement, "avec risque de saturation en heures de pointe", met en garde la direction.

Les RER A et B rouleront partiellement, et uniquement aux heures de pointe, où la moitié des RER A et un tiers des RER B circuleront. "Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires", précise le groupe.

Un tiers du trafic des autobus sera assuré. Quant aux tramways, un sur trois circulera aux heures de pointe sur les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5, tandis qu'il est prévu "toute la journée" un tramway sur trois sur les lignes 7 et 8, ainsi qu'un tramway sur deux sur la ligne 6.