Paris : nouvelle évacuation d'un camp de migrants à la porte de la Chapelle

Entre 900 et 1800 migrants ont été recensés mercredi 3 avril sur l'ensemble des campements parisiens, et la ville redoute une dégradation avec la fin de la trêve hivernale et l'arrivée de migrants plus nombreux au printemps. Une vingtaine d'associations et de collectifs d'aide aux migrants ont annoncé une journée de mobilisation le 9 avril pour dénoncer cette situation "dramatique".