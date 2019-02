Paris : plus de 3.600 sans-abris recensés lors de la "nuit de la solidarité", soit plus qu'en 2018

En revanche, dans les 18e (421 contre 246) et 19e (318 contre 215) arrondissements, leur nombre a augmenté. "L'an dernier, le centre d’accueil humanitaire porte de la Chapelle accueillait plus de 400 personnes ", relève Dominique Versini. Qui ajoute : "Il faut donc absolument revoir la question de l'accueil et de l'hébergement des migrants qui arrivent sur Paris." Dans les gares, le métro, les urgences des hôpitaux publics, les parkings et les immeubles HLM, 751 personnes ont été comptées. Et 639 personnes ont été répertoriées dans les bois (Vincennes, Boulogne), les jardins et les talus du périphérique.