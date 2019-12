Paris : trafic RATP "extrêmement" réduit samedi et dimanche, "très perturbé" lundi

La grève contre la réforme des retraites continue. Le réseau de la RATP, dont les syndicats et employés suivent massivement le mouvement de contestation, continuera donc de souffrir d'importantes perturbations ce weekend.

Par rapport aux deux premiers jours de la grève, des améliorations sur les ouvertures des lignes de métro sont tout de même à prévoir. Désormais les lignes 3, 4, 7, 8 et 9 fonctionnement de 13h à 18h, avec un train toutes les 5 minutes. Attention toutefois aux nombreuses stations fermées sur ces lignes, faute de personnel suffisant pour gérer l'afflux de voyageurs.

Dans le détail :

- La ligne 3 circulera entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin uniquement.

- La ligne 4 gardera ses terminus habituels, mais selon les informations du Parisien, elle ne desservira pas les stations Marcadet-Poissonniers, Barbès-Rochechouart, Gare de l'Est, Château d'Eau, Strasbourg Saint-Denis, Réaumur-Sébastopol, Cité, Odéon, Montparnasse, Raspail et Porte d'Orléans.

- La ligne 7 circulera entre ses terminus habituels également mais ne s'arrêtera pas à Porte d'Italie, Jussieu, Opéra, Chaussée d'Antin-Lafayette et Stalingrad.

- La ligne 8 fonctionnera uniquement entre Créteil Pointe-du-Lac et Reuilly-Diderot.

- La ligne 9 circulera quant à elle entre Nation et Mairie de Montreuil uniquement, et ne desservira donc aucune station dans le centre de Paris.

Les lignes 1 et 14, automatiques, continueront de fonctionner normalement comme depuis le début du mouvement de grève. Et le trafic sera toujours totalement interrompu sur les lignes 2, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13.