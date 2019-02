Partenariat entre producteurs de lait et fromageries : le cercle vertueux

C’est dans l’Ain qu’est fabriqué le Bresse Bleu avec du lait collecté exclusivement auprès des éleveurs locaux. 240 exploitations regroupées au sein de la coopérative laitière de Bressor fournissent la matière première à la fabrication du fameux fromage à la pâte persillée.





Ces éleveurs, dynamiques et passionnés, ont construit depuis plusieurs années une relation durable et vertueuse avec la fromagerie. C’est tout naturellement que, fiers de leur métier, ils s’engagent et prennent la parole. Exemple avec Norbert Jaravel, président de la coopérative.





Quel est l’intérêt d’une coopérative de travailler avec un groupe fromager produisant le Bresse Bleu ?

Norbert Jaravel : Nous entretenons un partenariat fructueux avec le groupe Savencia depuis une trentaine d’années. Dans l’Ain, il produit notamment le Bresse Bleu. Les avantages que retirent les 600 exploitants membres de la coopérative de Bressor sont nombreux.

Ils sont notamment certains de vendre 100 % de leur lait à un prix contractualisé. De plus, cette production, environ 125 millions de litres par an, est cédée auprès d’un groupe fromager fabriquant des produits de qualité. Cela valorise notre production. Savencia dispose aussi d’une expertise de production et de qualité, et d’une force de vente considérable. Ces facteurs nous fournissent de la visibilité économique.





Produire du lait servant à fabriquer le Bresse Bleu impose-t-il des contraintes spécifiques ?

NJ : Le cahier des charges nous impose une charte de bonne pratique et le respect de normes de qualité définies avec le Centre National interprofessionnel de l’économie laitière Industries Laitière (CNIEL).