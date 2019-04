Pas de jours fériés chez Peugeot à Sochaux

À l'exception du 1er mai, les salariés de l'usine Peugeot de Sochaux n'auront pas de jours fériés en avril et en mai. En contrepartie, leurs revenus augmenteront de 270% par jour férié travaillé. Une décision prise par la direction pour tenir les délais de production face aux commandes qui continuent d'affluer depuis le début de l'année. De son côté, la CGT dénonce une arnaque et pointe un manque de personnel et une dégradation des conditions de travail.



